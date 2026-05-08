Cengiz Yönet: "Fenerbahçe'yi tekrar yenmek için elimizden gelen yapacağız"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Konyaspor'da Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Ligin önemli takımlarından biri olan Fenerbahçe ile oynayacaklarını ifade eden Yönet, "Konyaspor, çok güzel bir seri yakaladı. Son olarak kupa maçında Beşiktaş'ı yendik. Takım son derece moralli, teknik kadro son derece moralli, taraftar coşkulu, yönetim heyecanlı ve ligde bu hafta ligin güçlü takımlarından Fenerbahçe'yi ağırlayacağız. Tekrar yenmek için bekliyoruz. Yenmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Beşiktaş kupa maçı öncesinde Fenerbahçe'yi eleyerek kupada yolumuza devam etmiştik. Güçlü ve saygı duyduğumuz rakiple bir kez daha sahamızda karşılaşacağız. Futbolcularımızın, teknik kadromuzun elinden gelen her şeyi yapacağına eminiz. Çünkü biz Konyaspor'un başarılarıyla, centilmenliğiyle her yerde ses getirilmesini diliyoruz ve arzuluyoruz. Yönetim kurulu olarak bütün çalışmalarımız bu yönde" ifadelerini kullandı.



"BÜTÜN MAÇLAR BİTTİĞİ ZAMAN EN İYİ OLANLAR LİGDE KALMAYI BAŞARACAK"

Kayserispor maçının da önemli olduğunu belirten Cengiz Yönet, "Biz Konyaspor olarak sahaya çıkacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Futbolumuzu oynayacağız. Ekstra bir çabanın içerisine girmeyeceğiz veya yapmamız gerekenlerden daha azını yapmayacağız. Bugün Kayserispor'un veya bir başka takımın bulunduğu pozisyonda geçtiğimiz yıllarda Konyaspor olarak biz de ulunduk. Spor ahlakının gerekliliklerini yerine getirerek vicdani anlamda rahatsız olmayacağımız, bizim Konyaspor'un yaptıkları ya da yapmadıklarının konuşulmadığı bir maç oynayarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz ve yine spor tarihinin sayfaları içerisinde Konyaspor tertemiz kalacak. Bu maçlar da her zaman söylüyorum; ligin son düdüğü çalındığı zaman, bütün maçlar bittiği zaman en iyi olanlar ligde kalmayı başaracak. En iyi olma aşamasına gelemeyen takımlar da düşecek. Hangi takımın düşeceğini bugünden söylemek ve kestirmek mümkün değil. Çok ilginç bir küme düşme hattı yaşanıyor. Özellikle son yıllarda Türk futbolunda böyle bir çekişmenin yaşandığını ben hem bir spor yöneticisi olarak hem de spor seyircisi olarak futbol seyircisi olarak hatırlamıyorum. Çok değişik ihtimaller ve varyasyonlar var. Aslında her sene şampiyon kim olacakla insanlar daha çok ilgilenirken, bu sene ligimizde yaşadığımız bu ilginç maçlar neticesinde küme düşme hattındaki heyecan ve çekişme yukarıdaki şampiyonluk yarışından çok daha heyecanlı ve iddialı hale geldi. Bizler de merakla bekliyoruz. Biz Konyaspor'uz geçmişte olduğu gibi yine çıkacağız tertemiz futbolumuza oynayacağız" diye konuştu.