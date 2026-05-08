Championship Süper Lig’den daha yorucu

İngiltere Premier Lig'in bir altındaki Championship'te normal sezonun son düdüğü Hull City için sadece bir maç sonucu değil, sezonun kaderiydi… Taraftarı önünde Norwich City'yi 2-1 yenen Kaplanlar, 73 puana ulaşarak ligi 6. tamamlarken Premier Lig için play-off biletini de aldı. Yarı finalin ilk maçında bugün saat 22.00'de Millwall'i ağırlayacak olan Hull City hayallerine her zamankinden daha yakın. İngiltere'de bir araya geldiğimiz takımın teknik direktörü Sergej Jakirovic, Türk futbolseverlerin geçen sezon Kayserispor'dan tanıdığı bir isim. Ligin ikinci yarısında sarı-kırmızılıların başına geçen deneyimli teknik adam, Kayserispor'u 13. sıraya taşıyarak ligde tutmayı başarmıştı. 49 yaşındaki Bosna Hersekli çalıştırıcı, şimdi İngiltere'de bambaşka bir hikâye yazıyor. Geçen sezon son anda kümede kalan bir takımı alıp play-off'a taşıyan Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de dikkat çeken dönüşümün mimarı oldu.



BU İŞİN ANAHTARI ÇOK ÇALIŞMAK



Hull City ile yakaladığınız çıkış birçok kişi için sürpriz oldu. Başarının sırrı nedir?

İlk basın toplantısında özellikle mantalitemizin değişmesi gerektiğini söylemiştim. İlk günden beri bu yönde çok çalıştık. Futbolcularım da buna inandı. Tabi ki sezon boyunca şans da lazım. Ancak bu işin anahtarı çok çalışmak.

İlk dokunuşunuz ne oldu? Takımda ne eksikti?

Geçen sezon, aralarında önemli oyuncuların da olduğu çok sakatlık yaşandı. Geldiğimizde takımı bir çöküntünün içinde bulduk. Kazanma duygusunu yukarı çıkarmak kolay olmadı. Mantalitem her zaman kazanmak üzerine. Bu da kulüp yapısıyla ve başkan Acun Ilıcalı ile uyuştu.

Sezon başında hedefiniz neydi, şu an geldiğiniz nokta sizi şaşırttı mı?

Sezon başı hedefi 10-15 arasındaydı. Geldiğimiz noktada herkesi şaşırttık. Bu başarı gelince de daima yukarısına baktık. Arkana bakmıyorsun. Championship zorlu bir lig. Herkesi şaşırtmak bizi mutlu ediyor.



KAYSERİSPOR'DAKİ GÜNLERİM FANTASTİKTİ



Size göre Championship ile Türkiye Süper Ligi arasında en büyük fark ne?

En büyük fark maç sayısı. Türkiye'de eğer Avrupa'da kupalarında oynamıyorsanız haftada 1 maç yapıyorsunuz. Burada ise haftada 2 karşılaşmaya çıkıyorsunuz. 4 ayda toplam 26 maç oynadık. En büyük fark bu. Hiç ara olmadan 26 maç oynadık. Nefes olacak vakit yok.

Kayserispor deneyiminiz başarılı ama bir o kadar da kısa sürdü. O dönemi nasıl anlatırsınız?

Çok güzel hatıralarım var. Kayserispor'da inanılmaz işler yaptık. 7 maçlık galibiyet serisi yakaladık. Rekor kırdık. Son 3 maç zaten hedefe ulaşmıştık. Fantastikti. Daha iyisi olamazdı. Son maçta deplasmanda Samsunspor'u yenebilseydik. İlk 10'a girebilirdik.

Türk futbolunu buradan takip ediyor musunuz?

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın maçlarını izliyorum. İmkânım olduğunda mutlaka Kayserispor'u da takip ediyorum. Bu sezon için aklımda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Juventus ve Liverpool, Fenerbahçe'nin Benfica ve Nottingham Forest maçları var. Ligde ise Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşması...



TEK BAŞIMA BAŞARM



Başarı sizin de ligin en iyi teknik direktörü ödülüne aday gösterilmesini sağladı. Ne hissettiniz?

Gurur duydum. Ancak yeni bir takımla bunu yapmak hiç de kolay değildi. Bu başarıyı tek başıma yapmadım. Oyuncularım olmadan yapamazdık. Bu başarı tüm kulübün.

Geriye baktığınızda bu sezon sizin hayatınızda nasıl bir yer tutacak?

Şaşırtıcı... Kasımdan beri ilk 6'dayız. Çünkü kimse bize inanmadı. 22-23. bitireceksiniz dendi. Ama kasımdan beri ilk 6'dayız.



ŞAMPİYONLUĞU MARMARİS'TE KUTLAYACAĞIM



Hikâyeniz henüz tamamlanmadı… Önünüzde iki kritik maç var. Sizce en güzel bölümü ne zaman yazılacak?

Premier Lig'e çıkarsak hikâyemizi tamamlamış oluruz. Playoff'ta kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. En tehlikeli takım biziz. Açıkcası kimse bizimle oynamak istemez. Şampiyon olursak tüm sezonun yorgunluğunu Marmaris tatili ile atacağım, tatil iyi fikir olabilir.

Taraftarlara vermek istediğiniz mesaj nedir?

Taraftarlarımız bizim için önemli. Sonuç ne olursa olsun takımlarını desteklesinler. Önümüzdeki iki maçta onlara da ihtiyacımız var.



BAŞKAN ILICALI'DAN HOCASINA ÖVGÜ

HULL City'nin play-off'a kaldığı maç sonrası gözyaşlarına hakim olamayan kulüp başkanı Acun Ilıcalı, başarıda aslan payının teknik direktörleri Sergej Jakirovic'in olduğunu söyledi. Ilıcalı, "Bu takıma ruh verdi. En önemli başarı onun. Çünkü oyuncuları futbol olarak geliştirdiği gibi başka hocaların kullanmadığı oyuncuları da ilk 11'e soktu. Hocamızla çok uyumlu çalıştığımızı düşünüyorum. O daha rahat çalışsın diye elimden geleni yaptım. Çok büyük bir mutluluk benim için. Hull City taraftarının gurur duyacağı bir yerde olacağımızdan eminim. Bu güzel şehri ve bu harika taraftarları Premier Lig'e taşımak için her şeyimi vereceğim. Onların hak ettiği yer orası" ifadelerini kullandı.



OSİMHEN'SİZ G.SARAY EKSİK



Süper Lig'de en çok beğendiğiniz futbolcular?

Victor Osimhen harika bir oyuncu. O olmadığında Galatasaray çok zorlanıyor. Onun saha içinde neler yaptığının farkını görebiliyorsunuz. Geçen sezon Galatasaray, Kayserispor ile oynanan maçta zorlandı ama kazandılar. Ve o maçta şampiyonluğu elde ettiler. Osimhen'in inanılmaz bir mantalitesi var. Ligin bitmesine 2 hafta daha vardı. Normalde oyuncu tatili gidebiliyor. Ama o kaldı ve oynadı. O yüzden çok değerli bir oyuncu.



MONTELLA ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDI



Doğduğunuz yer olan Bosna Hersek, 12 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Bosna 2026'da ne yapabilir?

Bosna Hersek'in gruptan da çıkabileceğine inanıyorum. Dünya Kupası'na renk katan ülkelerden biri olacaktır.

Türkiye de 24 yıllık hasrete son verdi. Türkiye'nin şansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Montella, Türkiye ile gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Türkiye'nin yıldız oyunculardan oluşan güçlü bir takımı var. Ondan da iyi işler bekliyorum. Türkiye de Bosna Hersek gibi gruptan çıkmayı başaracaktır. Buna gerçekten inanıyorum.



SAKİN OL SERGEJ



Bugünkü Sergej Jakirovic, 10 yıl önceki haline ne söylemek isterdi?

Kariyerime dönüp baktığımda kendime vereceğim öğüt net: 'Sakın ol Sergej' derdim. 'Rahat ol.' Çünkü bu durum zaman zaman başımı ağrıttı.

Eğer futbol olmasaydı bugün ne yapıyor olurdunuz?

Hayat futbolsuz benim için çok anlamsız olurdu. Onsuz asla olmaz. Tüm hayatım sahada geçti.

Futbolcu Sergej Jakirovic ile teknik direktör Jakirovic arasında en büyük fark ne?

Sorumluluk... Futbolcu olarak sadece kendini düşünüyorsun. Teknik adam olarak ise düşünmeniz gereken 50 kişi var. Bu iş daha stresli ve zor.