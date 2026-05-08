Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çorum FK'da Bodrum FK mesaisi başladı!
Giriş Tarihi: 8.05.2026 21:19

1. Lig'de play-off yarı finalinde Bodrum FK ile karşılaşacak olan Çorum FK'da hazırlıklara start verildi.

AA
Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de 11 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Bodrum FK ile yapacağı play-off ikinci tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Play-off birinci turunda dün Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek ikinci tura yükselen kırmızı-siyahlı ekip, ara vermeden teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerinde toplandı.

Isınmanın ardından aerobik koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Çorum temsilcisi, Bodrum FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
