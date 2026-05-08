Çorum ve Bodrum yolu yarıladı!

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off heyecanı 1. tur karşılaşmalarıyla dün oynandı. Ligi dördüncü sırada tamamlayan Çorum FK, yedinciliği elde eden Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.yarı finale adını yazdırdı. Diğer müsabakada Bodrum FK sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 2-0 yendi. Ege ekibini galibiyete taşıyan golleriÇorum ve Bodrum yarı finalin ilk ayağında 11 Mayıs'ta karşılaşacak. Rövanşlar ise 15 Mayıs Cuma günü oynanacak. Bu turu geçecek ekipMedaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.

