Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çorum ve Bodrum yolu yarıladı!
Giriş Tarihi: 8.05.2026

Uğur Uçar yönetimindeki Çorum FK, sahasında Keçiörengücü’nü tek golle yıktı. Ege temsilcisi ise Pendik’i 2-0 devirip vizeyi aldı. Bu turu geçen takım finalde Esenler Erokspor’un rakibi olacak

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off heyecanı 1. tur karşılaşmalarıyla dün oynandı. Ligi dördüncü sırada tamamlayan Çorum FK, yedinciliği elde eden Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Uğur Uçar'ın çalıştırdığı Çorum FK, 20. dakikada Fredy'nin penaltından attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanıp yarı finale adını yazdırdı. Diğer müsabakada Bodrum FK sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 2-0 yendi. Ege ekibini galibiyete taşıyan golleri 55'te kendi kalesine Soldo ile 80'de Seferi attı. Çorum ve Bodrum yarı finalin ilk ayağında 11 Mayıs'ta karşılaşacak. Rövanşlar ise 15 Mayıs Cuma günü oynanacak. Bu turu geçecek ekip 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.

