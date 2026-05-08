Giriş Tarihi: 8.05.2026

Dört tane baba isim alacağım

SPOR SERVİSİ
Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına olumlu yaklaşmayan başkan adayı Hakan Safi, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretine son verme sözü verirken, bunun için oldukça kaliteli isimleri kadroya katacağını söyledi. Safi, "Dört tane baba transfer yapacağım. Alacağımız isimler takımın kalitesini en üst seviyeye çıkartacak" dedi. Hoca konusunda isim vermek istemeyen Safi sadece "En iyisini getireceğim" demekle yetindi. Bu arada Safi'nin hem futbolcu transferi hem de hoca için dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes ile çalışmaya başladığı öğrenildi.

SAFİ, SARAN'LA BİR ARAYA GELDİ
F.Bahçe'nin başkan adayı Hakan Safi, mevcut başkan Sadettin Saran ile bir araya geldi. Safi, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Başkan Sadettin Saran'ı ziyaret ederek kongre süreci ve kulübümüzün yarınlarına dair kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği ve samimi sohbeti için kendisine teşekkür ederim."

