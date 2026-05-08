Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan seçim tarihi açıklaması!

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesi seçim takvimiyle ilgili tartışmalar sürerken çarpıcı bir açıklama geldi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran seçim tarihi ile ilgili bir açıklamada bulundu.
TRT Spor'a konuşan Sadettin Saran, "Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak" ifadelerini kullandı.
MİLLİ MAÇ ETKİSİ
Fenerbahçe'deki seçimin 1 Haziran'da Kadıköy'de oynanacak Türkiye – Kuzey Makedonya hazırlık maçı nedeniyle ertelenebileceği öne sürülmüştü.
Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, seçim tarihinin ertelenmemesi ile ilgili ortak görüş bildirmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kuzey Makedonya ile oynanacak maçı başka bir stadyuma almaya sıcak bakmadığı belirtilmişti.