Futbol tutkunlarına unutulmaz final gecesi

UEFA
Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsorlarından Pepsi, İstanbul'da düzenlediği özel etkinlikte futbol ve müziği aynı sahnede buluşturdu. "FutbolPepsiyleGüzel" sloganıyla gerçekleştirilen geceye futbolcular Necati Ateş ve Cenk Tosun da katıldı. İstanbul'daki Rixos Tersane İstanbul Event Hall'da düzenlenen organizasyonda davetliler, Bayern Münih-Paris Saint-Germain maçını dev ekrandan takip etti.
Bu arada Başak Doğan yönetimindeki 40 kişilik VIBE Korosu'nun performansı da büyük alkış aldı. Maç 1-1 biterken PSG finale adını yazdırmıştı.