Gece gündüz çalışacak yönetim kuracağım!

F.Bahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi adaylar yönetim kurullarını oluşturmak için yoğun mesai harcarken eski başkan Aziz Yıldırım da çalışmalarına resmen start verdi. Yıldırım'ın oluşturacağı yönetim kadrosunda önemli kriterler belirlediği bildirildi. Tecrübeli isim, "24 saat F.Bahçe için çalışacak, genç ve dinamik kişilerle yola çıkacağız. Bu sorumluluğu hep birlikte karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

'ADAYLIĞIM BÜYÜK HEYECAN OLUŞTURDU'

Adaylığını açıklamasının ardından büyük bir heyecan oluştuğunu belirten Yıldırım'ın, camianın farklı kesimlerinden F.Bahçe sevdalılarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi. Yönetim listesinin titizlikle hazırlandığı öğrenilirken Yıldırım cephesinden "Kimse merak etmesin, güçlü bir yönetim kurulu oluşturacağız" mesajı verildi. Önümüzdeki günlerde başkan adaylarının yönetim listelerini netleştirmesi bekleniyor.



ALEX: GERİ GEL PATRON

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane futbolcuları Alex de Souza ve Cristian Baroni, başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'a destek paylaşımı yaptılar. Sarı-lacivertlilerde 5 sezon top koşturan Baroni, "F.Bahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp" dedi. Bu paylaşıma Alex de Souza'dan destek geldi. Alex, "Geri gel patron! Benim desteğim seninle" yorumunu yaptı.