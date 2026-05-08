Hull City için kader gecesi

Premier Lig hedefine adım adım yaklaşan Hull City'de tüm gözler bu akşam MKM Stadyumu'nda TSİ 22.00'de oynanacak Millwall karşılaşmasına çevrildi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, play-off ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

10 YIL ARADAN SONRA PREMIER LİG HEYECANI

Hull City daha önce Premier Lig'de 5 kez mücadele etti. Kulübün Premier Lig tarihindeki en dikkat çekici dönemlerinden biri, ilk çıktığı sezon olan 2008-2009'da büyük takımlara karşı aldığı sürpriz sonuçlardı. Ayrıca 2014'te FA Cup'da final oynayıp Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmişti.

Hull City'nin Premier Lig'de yer aldığı sezonlar şöyle:

- 2008-2009

- 2009-2010

- 2013-2014

- 2014-2015

- 2016-2017