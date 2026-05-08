Hull City teknik direktöründen Osimhen itirafı! "O olmazsa..."

İngiltere Premier Lig'in bir altındaki Championship'te normal sezonun son düdüğü Hull City için sadece bir maç sonucu değil, sezonun kaderiydi… Taraftarı önünde Norwich City'yi 2-1 yenen Kaplanlar, 73 puana ulaşarak ligi 6. tamamlarken Premier Lig için play-off biletini de aldı.

Yarı finalin ilk maçında bugün saat 22.00'de Millwall'i ağırlayacak olan Hull City hayallerine her zamankinden daha yakın. İngiltere'de bir araya geldiğimiz takımın teknik direktörü Sergej Jakirovic, Türk futbolseverlerin geçen sezon Kayserispor'dan tanıdığı bir isim.

Ligin ikinci yarısında sarı-kırmızılıların başına geçen deneyimli teknik adam, Kayserispor'u 13. sıraya taşıyarak ligde tutmayı başarmıştı. 49 yaşındaki Bosna Hersekli çalıştırıcı, şimdi İngiltere'de bambaşka bir hikâye yazıyor. Geçen sezon son anda kümede kalan bir takımı alıp play-off'a taşıyan Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de dikkat çeken dönüşümün mimarı oldu.