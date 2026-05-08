İlhan Palut’lan Türkiye Kupası ve Fenerbahçe açıklaması!

Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Palut, AA muhabirine, takımın lig ve kupadaki performansını değerlendirdi.

Konyaspor'da göreve geldiği süreçte öncelikli hedeflerinin alt sıralardan kurtulmak olduğunu anlatan Palut, "Konyaspor o dönemde o bölgelere çok yakındı. Ziraat Türkiye Kupası, o günlerde aklımızda olan ya da hayalini kurduğumuz bir hedef değildi. Çünkü ligde kalma mücadelesi çok kritikti. İlk 4 haftada Galatasaray galibiyeti aldık ki bu çok değerliydi. Onun dışında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldık. Ardından çok güzel bir periyot yakaladık. Hem sonuçlar hem de oyunumuz kademe kademe yükseldi." diye konuştu.

LİGDE ALINAN BAŞARILI SONUÇLAR KUPAYA YANSIDI

Palut, kupada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı elediklerini anımsatarak, "Ligde rahatladıktan sonra Fenerbahçe maçından itibaren de rotasyonlu çıkacağımız kupa maçlarına en güçlü kadromuzla çıkma şansını yakaladık. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eledik. Hem ligde alt sıralardan kendimizi kurtarmış olduk hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Mayıs'taki final için yerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

"HER MAÇA ÖZEL HAZIRLANDIK"

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarındaki elde edilen başarıyı disiplinli çalışmaya bağlayan Palut, her rakibin farklı oyun anlayışına sahip olduğunu vurguladı.

Palut, oyuncuların saha içindeki disiplininden memnun olduğunu belirterek, "Her maçın ayrı analizi oldu. Oyuncular, maçta disiplini kaybetmediler. Her zaman istediğimiz oyunu oynayamadık ama takım, çok iyi mücadele etti. Çok şükür ki kırılma anları da lehimize gelişti. Her maça özel hazırlandık. Disiplinli şekilde oynadık. Oyuncular plana sadık kaldı. O periyottan güzel sonuçlarla ayrıldık." değerlendirmesinde bulundu.

Başarının temelinde detaylı çalışma ve takım içindeki uyumun bulunduğunu vurgulayan Palut, teknik ekibin yoğun mesai harcadığını, oyuncuların da bu çalışma ortamına güçlü şekilde karşılık verdiğini anlattı.

"BANA GÖSTERİLEN SEVGİ VE SAYGIDA HİÇBİR EKSİLME OLMADI"

Palut, Konyaspor'daki ikinci döneminin kendisi için de son derece anlamlı olduğunu, taraftarların duyduğu güvenin büyük sorumluluk yüklediğini aktardı.

Kentte gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Palut, şöyle konuştu:

"Bana olan güveni sonuna kadar hissettiğim ve bunun karşılığını vermek için ekibimle beraber çabaladığım bir şehirdeyim, camiadayım. Konyalılara teşekkür etmem gerekiyor. Bana gösterilen sevgi ve saygıda hiçbir eksilme olmadı. İnsanlar, benim ve ekibimin gelişiyle işlerin daha iyi olacağına dair büyük bir inanca sahipti. Bu da büyük bir sorumluluktu. Çok şükür en azından bugün bunun altından kalkabildik. Henüz biten bir şey yok. Daha önemli maçlarımız ve en önemlisi de bir kupa finalimiz var."

"KUPAYI KAZANMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Palut, Türkiye Kupası Finaline ilişkin, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'un oyun gücünü ve futbolcularını biliyoruz. Gençlerbirliği'ne de büyük saygı duyuyoruz. Fenerbahçe maçından sonra şehir, kupa heyecanını hissetmeye başladı. Şimdi bu heyecan daha da yükseldi ve 22 Mayıs'a kadar gün geçtikçe artarak devam edecek. Antalya, komşu şehir. Taraftarların maça taşınması açısından avantajlıyız. Antalya büyük bir heyecana sahne olacak. Bu kupayı kazanmayı çok istiyorum. Çünkü her teknik direktör emek veriyor, çok stresli ve yoğun bir işimiz var. Bunun ödülünü almayı kim istemez ki? Var gücümüzle mücadele edeceğiz. İnşallah kazanırız. Hem bu mutluluğu oyuncularımla yaşar hem de şehrimize ve taraftarımıza ikinci kez bu mutluluğu yaşatmış oluruz."

"CİDDİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ"

Ligde sahasında oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasına da değinen Palut, maça ekstra bir hırsla değil, profesyonel bir ciddiyetle hazırlandıklarını söyledi. Karşılaşmanın hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Palut, "Her maç gibi sahada en iyisini yapmaya çalışacağız. 'Fenerbahçe'yi bir daha yenelim.' gibi bir motivasyona sahip değilim. Sadece bir maçı daha kazanmak istiyoruz." dedi.