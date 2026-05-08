İlk kutlama Aslantepe’de

Antalyaspor'u yenmesi halinde mutlu sona ulaşacak Galatasaray'da kutlama hazırlıkları sessiz şekilde yapılıyor. Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi stat içinde maç sonu çalacak şarkılarla taraftar coşacak. Oyuncuların uzun süre sahada kalarak taraftarla birlikte şampiyonluk kutlaması yapması planlanırken özel şarkılar da hazırlanıyor. Kulübün iletişim ekibinin de bu konuda ayrıca bir hazırlığı var. Aslan, 26. şampiyonluğunu kesinleştirdiği anda sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda ezeli rakiplere de göndermeler olacak.



SON HAFTA OLİMPIYAT'A!

GALATASARAY son hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kasımpaşa'nın ligdeki durumuna göre şampiyonluk kutlaması planlanacak. Bu hafta sarı-kırmızılılar şampiyonluğu ve lacivert-beyazlılar kümede kalmayı garantilerse, son hafta Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maçın Atatürk Olimpiyat'a alınması düşünülüyor.