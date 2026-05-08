İspanyol çalıştırıcılar UEFA organizasyonlarına damga vuruyor

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en prestijli turnuvalarında bu yıl eşi benzeri görülmemiş bir tablo yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen 8 takımın 6'sının başında İspanyol isimler görev yapıyor.



DEVLER LİGİ'NDE İSPANYOL DÜELLOSU

Macaristan'ın Budapeşte kentinde 30 Mayıs'ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali, tam anlamıyla bir İspanyol taktik savaşına sahne olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih engelini aşarak Paris Saint-Germain'i üst üste ikinci kez finale taşıyan Luis Enrique, Fransız temsilcisinin hayalini ikinci kez gerçeğe dönüştürmeye çalışacak. Arsenal ile Premier Lig'de yakaladığı çıkışı Avrupa'ya taşıyan Mikel Arteta ise yarı finalde Atletico Madrid'i saf dışı bırakarak Londra ekibini yıllar sonra finale çıkardı. İki İspanyol'un zorlu kapışması, dünya futbolunun odak noktası olacak.

UNAİ EMERY, 5. AVRUPA LİGİ KUPASI İÇİN İSTANBUL'A GELECEK

UEFA Avrupa Ligi'nde ise Unai Emery, rekorlarını geliştirmeye devam ediyor. Aston Villa'nın başında önemli başarılar elde eden Emery, yarı finalde Nottingham Forest'ı eleyerek takımını finale taşıdı. Bu kupayı daha önce Sevilla ve Villarreal ile toplamda 4 kez müzesine götüren Emery, kariyerinin 6. Avrupa Ligi finaline İstanbul'da çıkacak. İstanbul'daki finalde Alman ekibi Freiburg'a rakip olacak Emery, bu kupayı 5. kez kazanmak için mücadele edecek.

38 YAŞINDAKİ İNİGO PEREZ, KONFERANS LİGİ FİNALİNDE

Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano ile tarih yazan 38 yaşındaki teknik adam İnigo Perez, kısıtlı bütçesine rağmen Strasbourg'u devirerek İspanyol ekibini kulüp tarihindeki ilk Avrupa finaline taşıdı. Almanya'nın Leipzig kentindeki finalde İngiliz ekibi Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak olan Perez yönetimindeki Rayo Vallecano, güçlü rakibi karşısında kupaya uzanmak için ter dökecek.



KADIN FUTBOLU DA İSPANYOLLARA EMANET

Sadece erkeklerde değil, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de İspanyol çalıştırıcıların başarısı dikkat çekiyor. Oslo'daki Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile Olimpik Lyon birbirine rakip olurken, İspanyol ekibinde Pere Romeu, Fransız temsilcisinde ise Jonatan Giraldez kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.