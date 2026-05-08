Parası hazır, satılık değil

Geçen yaz "Osimhen alınacak mı?" diye heyecanlanan Galatasaray taraftarının bu sezon sonu aklında "Osimhen kalacak mı?" sorusu yatıyor. Arsenal başta olmak üzere Avrupa'dan devleri peşine takan yıldız santrforu sarı-kırmızılı kulüp satmayı düşünmüyor. Teknik direktör Okan Buruk da yeni sezon planlamasını Osimhen'e göre yapıyor. Sportif AŞ'den yönetime 'başkan yardımcısı' olarak girmeye hazırlanan Abdullah Kavukcu ise Nijeryalı golcünün parasını hazırladı. Sezon başına 21 milyon Euro kazanan Osimhen'e bu paranın 15 milyon Euro'sunu Galatasaray öderken, 6 milyon Euro'luk kısmı sponsorlar tamamlıyor. 2026-27 sezonu için geçerli 6 milyon Euro'luk imaj hakkını Osimhen için imzalanacak üç reklam anlaşması karşılayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, rekor loca-GS Store gelirleriyle 15 milyon Euro'luk kısmı gecikmeden ödemeye devam edecek. Napoli'den 75 milyon Euro'ya bonservisi alınan yıldız oyuncunun transfer taksitleri de mart ayında tamamen kapatılmıştı.

DEVLER LİGİ'NE DAMGA VURDU

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Arsenal-PSG olurken bir listede hâlâ Victor Osimhen var! Nijeryalı yıldız bu sezon Devler Ligi'nde en çok maçın oyuncusu seçilen isim durumunda. Osimhen G.Saray forması ile 4 kez maçın adamı seçilirken onu üçer kez ile Mbappe, De Ketealere, Gordon, Kane, Hauge ve Trincao takip ediyor. Ancak bu isimlerden biri finalde sahaya çıkamayacağı için Osimhen sezonu zirvede kapattı.

40 PUAN KAZANDIRDI

Osimhen, iki sezonda Galatasaray'a toplamda doğrudan 40 puan kazandırdı. Süper Lig'de 28 puan katkısı getiren Nijeryalı yıldız, Şampiyonlar Ligi gruplarında da 12 puan kolaylık sağladı.