Real Madrid’de şok kavga hastanede bitti

BU sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid'de sular durulmuyor. Federico Valverde
ile Aurelien Tchouameni,
önceki antrenmanda yaşanan bir pozisyon sonrası sert şekilde tartıştı. İkilinin birbirini ittiği ve gerginliğin soyunma odasında da devam ettiği aktarıldı. İki oyurcunun dün bir kez daha kavga ettiği ve Uruguaylı yıldız Valverde'nin yediği yumruk sonrası yere düşüp masaya kafasını çarptığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Oyuncunun travmatik beyin hasarı geçirdiği ve kafasına dikiş atıldığı belirtilirken sahalardan 10 ila 14 gün uzak kalacağı aktarıldı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada iki yıldız hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.