TFF Tahkim Kurulu’ndan Ederson kararı!

Ayrıca kurul, Galatasaray'a farklı sebeplerden verilen toplam 700 bin lira para cezasının onanmasına karar verdi.

Trendyol 1. Lig'de ise Manisa FK'li futbolcu Yasin Güreler'e rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle verilen 2 maç men cezası onandı.

Kurul, Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'e ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri sebebiyle verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 40 bin lira para cezasını onadı.

Amedspor'a çeşitli ihlallerden dolayı verilen toplam 266 bin lira para cezası onanırken kulübe stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle verilen 310 bin lira para cezasının 150 bin liraya düşürülmesine hükmedildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör