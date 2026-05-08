Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Uğur Uçar: Yolumuz da hedefimiz de amacımız da belli!
Giriş Tarihi: 8.05.2026 20:24

Uğur Uçar: Yolumuz da hedefimiz de amacımız da belli!

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, 1. Lig'de play-off yarı finaline yükselemeleri ile ilgili konuştu.

AA
Uğur Uçar: Yolumuz da hedefimiz de amacımız da belli!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek ikinci tura yükseldikleri karşılaşmaya ilişkin açıklama yapan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, şampiyonluğa giden yolda ilk play-off engelini planladıkları oyun formatını sahaya doğru şekilde yansıtarak geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Uçar, "Hafta boyunca rakibimizin oyun kurulumundaki rotasyonlarını detaylı analiz ederek çalışmalarımızı bu doğrultuda planladık. Özellikle ilk yarıda mücadele gücü yüksek, savunma disiplini sağlam ve oyunun kontrolünü elinde tutan bir takım görüntüsü ortaya koyduk. Oyun kurulumunda rakibimizin zaaflarını değerlendirmeye çalıştık ve bunu sahaya başarılı şekilde yansıttık. Bulduğumuz golün yanı sıra rakibimizin aut başlangıçlarındaki eksiklerini de doğru analiz ettik. İkinci topları kaybetmeleri sonrası bloklar arasındaki mesafenin açılmasını ve kalecinin önde konumlanmasını iyi değerlendirerek ikinci golü bulduk. Ancak nedenini anlayamadığımız bir şekilde gol geçersiz sayıldı. Maçın son bölümünde ise skoru koruma adına daha kontrollü oynadık ve sahadan gol yemeden 1-0 galip ayrılarak adımızı yarı finale yazdırdık." ifadelerini kullandı.

Maça gösterilen ilgiden ötürü taraftarlara teşekkür eden Uçar, şunları kaydetti:

"Çorum şehrine yakışan müthiş atmosferin oluşmasında emeği geçen herkese; özellikle taraftar gruplarımız olan Siyah Duvar, Kırmızı Şimşekler ve Devane City'ye, son düdüğe kadar hiç susmadan verdikleri destek için teşekkür ediyor, 'İyi ki varsınız' demek istiyorum. Yolumuz da hedefimiz de amacımız da belli. Çorum FK, her şeyiyle sahada olmaya ve tüm gücünü göstermeye devam edecektir."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÇORUM FK #UĞUR UÇAR #ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Uğur Uçar: Yolumuz da hedefimiz de amacımız da belli!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA