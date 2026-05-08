Yıldız savaşları

F.Bahçe'de başkan adayları seçim stratejilerinde transfer konusuna büyük önem veriyor. Listelerde Dusan Vlahovic, Bernardo Silva, İbrahima Konate ve Leon Goretzka gibi sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek isimlerin yanı sıra Mohamed Salah, Bruno Fernandes ve Rafael Leao gibi takımlarından ayrılacak oyuncular da yer alıyor. Aziz Yıldırım ve ekibi, transfer konusunda geniş bir havuz oluşturmuş durumda. Yıldırım'ın henüz resmi temaslara başlamasa da önümüzdeki hafta ilk somut adımları atacağı öğrenildi. Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'la birleşme kararı alırken Hakan Safi ise transferde en agresif adımları atan aday durumunda. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin listelerinde hem menajerler tarafından önerilen hem de doğrudan takip edilen birçok dikkat çekici yıldız futbolcu bulunuyor.

KAYBEDECEK 1 DAKİKA YOK!

KADIKÖY'DE oynanacak Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçı nedeniyle F.Bahçe'de 6-7 Haziran'daki seçimlerin erteleneceği söylentileri üzerine iki başkan Adayı Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'dan benzer açıklamalar geldi. Safi, "F.Bahçe'nin kaybedecek bir dakikası yok" derken Yıldırım cephesi ise "Belirlenen tarihlere uyulmasını istiyoruz" çıkışı yapıldı.