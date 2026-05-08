Yusuf Akçiçek, Al Hilal'de ilk kupasını kazandı!
Giriş Tarihi: 9.05.2026 01:15

Yusuf Akçiçek, Al Hilal’de ilk kupasını kazandı!

Al Hilal, Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Kholood’u 2-1’le geçti ve şampiyon oldu.

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Kholood karşı karşıya geldi. Al Hilal, Al Kholood karşısında 2-1'lik skorla kazandı.

Al Hilal'in gollerini 42. dakikada Nasser Al-Dawsari ile 45+2. dakikada Theo Hernandez kaydetti. Al Kholood'da fileleri 4. dakikada Ramiro Henrique havalandırdı.

Al Hilal'da Yusuf Akçiçek, karşılaşmaya 46. dakikada dahil oldu.

Bu sonucun ardından Al Hilal, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etti.

Yusuf Akçiçek, Al Hilal formasıyla ilk kez kupa sevinci yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
