Abdülkerim Bardakcı: Allah burada tarih yazmayı nasip etti!

Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı hislerini paylaştı.

A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Abdülkerim Bardakcı şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir zaman hiçbir şey için geç değildir. Çok şükür, Allah burada tarih yazmayı nasip etti. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Çok güzel bir duygu. Tabii ki de geldiğim zaman şampiyon olmak istiyordum ama 4 sene üst üste olmak benim için de çok özel bir şey oldu."

Abdülkerim Bardakcı: Bülent Korkmaz hocamın izinde devam etmek istiyorum!

