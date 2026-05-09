Aleksandar Stanojevic: "Söz veriyorum; Süper Lig’de ve hatta Avrupa’da oynayacağız"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Kazanmalarına rağmen sezonun bitimine bir hafta kala ligden düşen Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Stanojevic, "Öncelikle çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Sonuna kadar mücadele ettik. Elimizden geleni yaptık ama küme düştük. Aynı zamanda bugün taraftarımız da geldi. Onlara söz vermek istiyorum; seneye güçlü ve iyi takım kuracağız. Kendi stadyumumuzda oynayacağız. Hatta kendi stadyumumuzda Süper Lig'de ve hatta Avrupa'da oynayacağız. Güçlü takım kuracağız. Kocaeli'yi de tebrik etmek istiyorum. Bugün çok güzel atmosfer vardı burada" diye konuştu.



