Alt tarafta hesap kitap zamanı

Giriş Tarihi: 9.05.2026

Fatih Karagümrük, Kocaeli karşısında puan kaybı yaşarsa lige veda edecek. Kayserispor ve Gençlerbirliği ise eli boş döner, Eyüp ve Antalya da rakiplerini mağlup ederse küme düşecek

UĞUR ÇEM
Süper Lig'de bitime 2 hafta kala küme hattı yanıyor. Kora kor mücadelede tehlikeli bölgedeki 7 takım düşmeme savaşı veriyor. Bu ekiplerin kaderleri kendi aralarında ve güçlü rakiplerle yapacakları maçlarda belli olacak. Tüm maçlar saat 20.00'de başlayacak ve işte hayatta kalma senaryoları:
FATİH KARAGÜMRÜK (24 PUAN): En dipteki Haliç ekibi, Kocaelispor ile berabere bile kalsa düşecek. Son hafta Alanya ile karşılaşacak Karagümrük, 2 maçı kazansa da Eyüp ve Antalya 2'şer puan alırsa lige veda edecek.
KAYSERİSPOR (27): Alanya'ya konuk olacak Kayseri, eli boş dönerse Eyüpspor ve Antalya'nın kazanması halinde 1. Lig'e gerileyecek. Galip gelirse son hafta evinde iddiasız Konya maçına umutlu çıkacak.
GENÇLERBİRLİĞİ (28): Kasımpaşa'yı konuk edecek G.Birliği mutlak 3 puan istiyor. Kazanamazsa Antalya ve Eyüp'ün galip geldiği senaryoda 1 hafta kala küme düşecek. Başkent takımı, son maçında Trabzonspor ile karşılaşacak.
ALANYASPOR (34): Kayserispor'u ağırlayacak Akdeniz ekibinin, kümede kalması için 1 puan alması ya da Gençlerbirliği'nin puan kaybetmesi yetecek.
EYÜPSPOR&ANTALYASPOR (29): Eyüp, Rize deplasmanına gidecek. Antalyaspor da Galatasaray'a konuk olacak. İki takım da kazanarak rakiplerinin durumuna göre ligde kalabilir.
KASIMPAŞA (32): Lige tutunması için tek galibiyetin yeteceği Kasımpaşa, Alanyaspor gibi hiç galip gelemese de ya da 3 puanın altına düşse de diğer rakiplerinin sonucuna göre ligde kalabilecek.


İŞTE GÜNÜN TÜM MAÇLARI

20.00.....Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20.00.....Alanyaspor-Kayserispor
20.00.....Eyüpspor-Çaykur Rize
20.00.....Kocaelispor-Karagümrük
20.00.....Galatasaray-Antalyaspor
20.00.....Başakşehir-Samsunspor
20.00.....Göztepe-Gaziantep FK
20.00.....Beşiktaş-Trabzonspor
20.00.....Konyaspor-Fenerbahçe

