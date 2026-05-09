BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR CANLI | Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Tekke’nin 11’leri...

Süper Lig'de sezonun son derbisi Dolmabahçe'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak.

Geçen hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı ve 59 puan topladı.

Bordo-mavililer ise geride kalan 32 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Fırtına, 66 puanla 3.sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona ermişti.

İŞTE 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, El Bilal, Oh.

TRABZONSPOR: Onana, Salih, Nwaiwu, Lovik, Ozan, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muci, Nwakaeme, Umut.

NOTLAR

Beşiktaş'ta Trabzonspor müsabakasında üç oyuncu forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Emirhan Topçu ise rahatsızlığı nedeniyle maçta formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan ve Emmanuel Agbadou, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı olacak.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Visca, Okay Yokuşlu ve Taha Emre İnce ile kart cezalıları Pina ve Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör