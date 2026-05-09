Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR CANLI | Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya! İşte Sergen Yalçın ve Fatih Tekke'nin 11'leri...
Giriş Tarihi: 9.05.2026 19:01 Son Güncelleme: 9.05.2026 19:02

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın ve Fatih Tekke'nin sahaya süreceği 11'ler belli oldu. Müsabakanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Süper Lig'de sezonun son derbisi Dolmabahçe'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak.

Geçen hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı ve 59 puan topladı.

Bordo-mavililer ise geride kalan 32 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Fırtına, 66 puanla 3.sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona ermişti.

İŞTE 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, El Bilal, Oh.

TRABZONSPOR: Onana, Salih, Nwaiwu, Lovik, Ozan, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muci, Nwakaeme, Umut.

NOTLAR

Beşiktaş'ta Trabzonspor müsabakasında üç oyuncu forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Emirhan Topçu ise rahatsızlığı nedeniyle maçta formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan ve Emmanuel Agbadou, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı olacak.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Visca, Okay Yokuşlu ve Taha Emre İnce ile kart cezalıları Pina ve Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
