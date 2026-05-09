CANLI | 2. Lig play-off finalinde Mardin 1969 Spor - Muş Spor maçı! Kazanan 1. Lig’e yükselecek

Giriş Tarihi: 9.05.2026 16:40 Son Güncelleme: 9.05.2026 16:58

TFF 2. Lig play-off finalinde Mardin 1969 Spor ile Muş Spor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Mardin 1969 Spor, TFF 2. Lig play-off finalinde Muş Spor ile kozlarını paylaşıyor. Dev final Diyarbakır Stadyumu'nda oynanıyor.

Kritik müsabakada Kadir Sağlam düdük çalıyor. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ile Mustafa Savranlar üstleniyor.

VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Mehmet Kısal ile Ali Yılmaz görev alıyor.

Zorlu maç saat 17.00'de başladı.

Kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Mardin 1969 Spor - Muş Spor: 0-0 (İlk yarı oynanıyor)

İLK 11'LER

Mardin 1969 Spor: Ömer Kahveci, Miraç Acer, Mustafa Şengül, Yalçın Kılınç, Nafican Yardımcı, Abdullah Aydın, Barış Sağır, Bünyamin Balat, Ahmet Ülük, Mert Miraç Altıntaş, Mertan Caner Öztürk.

Muş Spor: Yüksel Egemen Yaylı, Yusuf Yıldırım, Erkam Reşmen, Muhammet Fatih Yıldırım, İlker Günaslan, Cumali Bişi, Tuğkan Kamışoğlu, Onur Ramazan Toprak, Ersel Asılyürek, Ohawuchi, Seçim Can Koç.

KAZANAN 1. LİG'E YÜKSELECEK

Mardin 1969 Spor - Muş Spor maçının kazananını gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

1. Lig'e yükselen diğer takımlar normal sezonda gruplarını şampiyon bitiren Bursaspor ile Batman Petrolspor olmuştu.

2. Lig'den 1. Lig'e yükselecek son takım yarın oynanacak Muğlaspor - Elazığspor finali sonrası netlik kazanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
