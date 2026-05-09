CANLI | Konyaspor-Fenerbahçe maçı! İlk 11’ler belli oldu...

6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 6 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2, 2-1 ve 4-0'lık skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 20 gol kaydederken 4 gol yedi. Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.

