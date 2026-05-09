Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Konyaspor-Fenerbahçe maçı! İlk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 9.05.2026 18:56 Son Güncelleme: 9.05.2026 18:58

CANLI | Konyaspor-Fenerbahçe maçı! İlk 11'ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde her iki takımın ilk 11 tercihi belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı ve detayları haberimizde...

CANLI | Konyaspor-Fenerbahçe maçı! İlk 11’ler belli oldu...
  • ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada RAMS Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.

Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: Mert, Semedo, Oosterwolde, Çağlar, Levent Kante, Guendouzi, Fred, Musaba, Kerem, Talisca

5 İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu sarı kart sınırında.

Nelson Semedo, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve N'Golo Kante'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Dorgeles Nene'nin üçer kartı bulunuyor.

Bu futbolcuların maçta forma giyip kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak ikas Eyüpspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA ÜSTÜN

Sarı-lacivertli takım, ligde rakibiyle deplasmanda bugüne dek 24 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 15'i Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Üç mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 51 gole Konyaspor 29 golle karşılık verdi.

İki takım Konya'da son olarak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten mücadelenin uzatma dakikalarının son bölümünde Konyaspor penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı.

6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 6 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2, 2-1 ve 4-0'lık skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 20 gol kaydederken 4 gol yedi. Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TÜMOSAN KONYASPOR #TRENDYOL SÜPER LİG #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Konyaspor-Fenerbahçe maçı! İlk 11'ler belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA