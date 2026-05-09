Dolmabahçe’de son dans: Beşiktaş – Trabzonspor

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala Beşiktaş ile Trabzonspor, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ligi 4. tamamlaması kesinleşen, tek hedefi olan Türkiye Kupası'ndan da elenerek büyük hüsran yaşatan siyah-beyazlılar, prestij olarak önemi olan zorlu maçta rakibini devirip taraftarına teselli vermeyi istiyor.

Ligde son 4 maçında 1 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşayarak ikincilik yarışında ağır yara alan bordo-mavililer ise kazanıp önündeki Fenerbahçe'nin kayıp yaşamasını umut ediyor. Saat 20.00'de başlayacak müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Kartal Kayra ve Rashica yok. Salih ve Agbadou ise sarı kart ceza sınırında. Trabzonspor'da sakat olan Batagov, Taha Emre, Okay, Savic ve kart cezalıları Mustafa ile Pina kadroda yerini alamayacak.