Fatih Terim, Galatasaray’ın şampiyonluğunu tebrik etti!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılı takım, bitime 1 hafta kala şampiyon olmayı garantiledi.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şampiyonluğu kutladı.

"HER ZAMAN ZİRVEDE KALACAĞINA İNANIYORUM"

Terim, paylaşımında, "Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. Dört senelik istikrar ve başarı, bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır. Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum. Sayın Başkan Dursun Özbek başta olmak üzere, bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, kulübümüzün bir Divan üyesi olarak her birine teşekkürlerimi sunuyorum.

"TARAFTAR DOYASIYA KUTLAMALI"

Galatasaray'ın dört sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından, bugünün şampiyon hocası Okan Hoca'yı, değerli ekibini, futbolcularımızı ve kulüp emekçilerimizi canıgönülden kutluyorum, dört sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı. Galatasaray taraftarı, bu mutluluğu sonuna kadar yaşamalı, şampiyonluğu doyasıya kutlamalıdır… Galatasaray'ın yeni hedefi, yarın sabahtan itibaren kendi rekorunu daha da geliştirmek adına çalışmak olmalıdır çünkü Galatasaray, tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin var olma amacı budur." dedi.

