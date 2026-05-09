Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle: "Şampiyonluğu kaybettik, söyleyecek bir şey yok"
Giriş Tarihi: 9.05.2026 23:21

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle: "Şampiyonluğu kaybettik, söyleyecek bir şey yok"

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle çok üzgünüz. Bu akşam şampiyonluğu kaybettik. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefimiz vardı, bu akşam sadece onu gerçekleştirebildik" dedi.

AA
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle: Şampiyonluğu kaybettik, söyleyecek bir şey yok
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Göle, "Öncelikle çok üzgünüz. Bu akşam şampiyonluğu kaybettik. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefimiz vardı, bu akşam sadece onu gerçekleştirebildik." dedi.

"SÖYLEYECEK FAZLA BİR ŞEY YOK"

Oyuncuları tebrik eden Göle, "Belli bir sistem değişikliğine gittik. Adam adama savunma anlayışıyla bu son iki maçımızı oynadık. Çok başarılı oldular. Maç içinde bazı organizasyonlarımız vardı. Özellikle duran top organizasyonunda bir gol bulduk. Diğer setlerden de başarılı hücumlar gerçekleştirdik. Bu bizim için olumlu bir taraf. Onun için de söyleyecek fazla bir şey yok." diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #TÜMOSAN KONYASPOR #ZEKİ MURAT GÖLE #KONYASPOR #FENERBAHÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle: "Şampiyonluğu kaybettik, söyleyecek bir şey yok"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA