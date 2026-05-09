Fener’in kare ası

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi gündem ısınmaya devam ediyor. Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olmayacağını açıkladığı, Barış Göktürk'ün ise Aziz Yıldırım'a destek kararı almasının ardından yarışın Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında geçmesi bekleniyor.

Adaylar hazırlıklarını sürdürürken belki de seçimin kaderini belirleyecek olan kritik konu, yeni sezonda takımın başında kimin olacağı… İki isim de hoca konusunda yoğun şekilde çalışıyor. Yıldırım tarafında Aykut Kocaman öne çıkarken, Göktürk'ün listesinde Vincenzo Montella ve Nuri Şahin var.

HAKAN SAFİ ŞARTLARI KONUŞTU

Hakan Safi ise Guardiola'nın veliahtı olarak gösterilen Enzo Maresca'yı gözüne kestirdi. Safi, İtalyan çalıştırıcı ile bir araya gelerek sözleşme şartlarını görüştü. Son olarak Chelsea'de görev yapan ve ocak ayından bu yana boşta olan 46 yaşındaki teknik adamın gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Yıldırım cephesinin önceliğinin yerli veya Türkiye'yi iyi bilen bir teknik adamla anlaşmak olduğu, Safi'nin ise tecrübeli bir yabancı ismi istediği ifade edildi.

'ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILA DAMGA VURMALIYIZ'

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Biz Fenerbahçeyiz Derneği tarafından organize edilen gecede kulüp üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım'a, başkan adaylığından çekilip kendisine destek veren Barış Göktürk de eşlik etti. Fenerbahçe'de artık bir şeylere dur demenin vaktinin geldiğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: "Bu benim yalnız başıma yapacağım ve başaracağım bir iş değil.

12 yılın getirdiği sonuçların ardından hepimizin beraber olması lazım. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Aziz Yıldırım aday ama öyle bir yönetim yapmalıyız ki hem genç olmalı hem de çalışmalı. 1998'de yaptığım yönetim; divan kurulu başkanları, federasyon başkanları çıkardı. Yine öyle bir yönetim olmalı ve önümüzdeki 20 yıla damga vurmalı. Diğer aday da kazanabilir ama birliği bozmayalım. Tribünde de kongrede de her yerde birlik olalım ki bu güç bizi şampiyon ve başarılı yapsın."