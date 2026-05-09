Galatasaray, Süper Lig’de şampiyonluk rekorunu egale etti!

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de 26. kez şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig'de 33. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı. Soner Dikmen'in golleriyle iki kez geri düştüğü müsabakayı Mario Lemina, Victor Osimhen (2) ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 kazanan Galatasaray, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Toplamda 26 şampiyonluğa ulaşan "Cimbom" teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ise üst üste 4. kez ipi önde göğüsledi.

KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ

Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu tekrarladı.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başardı.

"Cimbom" Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösterdi.

GÖZÜNÜ REKORA DİKECEK

Galatasaray, şampiyonluğun ardından gelecek sezon üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.

Kendi rekorunu kıran sarı-kırmızılı ekibin yeni sezona da Dursun Özbek başkanlığında ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunda da doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

Galatasaray, yeni sezonda hem Avrupa'da başarılı olmaya hem de şampiyonluk serisini 5'e çıkarmayı hedefleyecek.

GELECEK SEZON DEVLER LİGİ'NDE

Galatasaray, gelecek sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak sarı-kırmızılılar, büyük bir geliri de kasasına koyacak.

Galatasaray, bu sezon "Devler Ligi"nde son 16 turuna kadar yükselmişti.

RAKİPLERİYLE CİDDİ FARK

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı.

Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya taşıyan sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ile 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş ile 10 şampiyonluk fark yakaladı.

Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.

Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

Sezon Teknik Direktör 1961-62 Gündüz Kılıç 1962-63 Gündüz Kılıç 1968-69 Toma Kaleperovic 1970-71 Brian Birch 1971-72 Brian Birch 1972-73 Brian Birch 1986-87 Jupp Derwall 1987-88 Mustafa Denizli 1992-93 Karl Heinz Feldkamp 1993-94 Rainer Hollmann 1996-97 Fatih Terim 1997-98 Fatih Terim 1998-99 Fatih Terim 1999-00 Fatih Terim 2001-02 Mircea Lucescu 2005-06 Erik Gerets 2007-08 Cevat Güler 2011-12 Fatih Terim 2012-13 Fatih Terim 2014-15 Hamza Hamzaoğlu 2017-18 Fatih Terim 2018-19 Fatih Terim 2022-23 Okan Buruk 2023-24 Okan Buruk 2024-25 Okan Buruk 2025-26 Okan Buruk

Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

Sezon Şampiyon Teknik Direktör Ülkesi 1959 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan 1959-60 Beşiktaş Andreas Kutik Macaristan 1960-61 Fenerbahçe Laszlo Szekelly Macaristan 1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye 1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye 1963-64 Fenerbahçe Miroslav Kokotovic Yugoslavya 1964-65 Fenerbahçe Oscar Hold İngiltere 1965-66 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya 1966-67 Beşiktaş Ljubisa Spajic Yugoslavya 1967-68 Fenerbahçe Ignace Molnar Macaristan 1968-69 Galatasaray Tomislav Kaloperovic Yugoslavya 1969-70 Fenerbahçe Traian Ionescu Romanya 1970-71 Galatasaray Brian Birch İngiltere 1971-72 Galatasaray Brian Birch İngiltere 1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere 1973-74 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya 1974-75 Fenerbahçe Waldir Pereira "Didi" Brezilya 1975-76 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye 1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye 1977-78 Fenerbahçe Tomislav Kaloperovic Yugoslavya 1978-79 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye 1979-80 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye 1980-81 Trabzonspor Özkan Sümer Türkiye 1981-82 Beşiktaş Dorde Milic Yugoslavya 1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya 1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye 1984-85 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya 1985-86 Beşiktaş Branko Stankovic Yugoslavya 1986-87 Galatasaray Jupp Derwall Almanya 1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye 1988-89 Fenerbahçe Todor Veselinovic Yugoslavya 1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere 1990-91 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere 1991-92 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere 1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp Almanya 1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann Almanya 1994-95 Beşiktaş Christoph Daum Almanya 1995-96 Fenerbahçe Carlos Alberto Parreira Brezilya 1996-97 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 1997-98 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2000-01 Fenerbahçe Mustafa Denizli Türkiye 2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu Romanya 2002-03 Beşiktaş Mircea Lucescu Romanya 2003-04 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya 2004-05 Fenerbahçe Christoph Daum Almanya 2005-06 Galatasaray Erik Gerets Belçika 2006-07 Fenerbahçe Arthur Antunes Coimbra "Zico" Brezilya 2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye 2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye 2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye 2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye 2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye 2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye 2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye 2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye 2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye 2019-20 Başakşehir Okan Buruk Türkiye 2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye 2021-22 Trabzonspor Abdullah Avcı Türkiye 2022-23 Galatasaray Okan Buruk Türkiye 2023-24 Galatasaray Okan Buruk Türkiye 2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye 2025-26 Galatasaray Okan Buruk Türkiye

