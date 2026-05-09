Galatasaray’da Okan Buruk’tan şampiyonluk sonrası ilk sözler!

Galatasaray taraftarına teşekkür eden Okan Buruk, "Gerçekten... 4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik" dedi.

Üst üste beşinci şampiyonluğu hedeflediklerini belirten Okan Buruk, "4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.