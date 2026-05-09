Gençlik ve Spor Bakanlığından amatör futbol kulüplerine destek!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul'da bulunan 648 amatör kulübe 180 milyon lira nakdi destek sağlayacak. Programdan yararlanmak isteyen kulüpler; dilekçe, nakdi yardım formu ve yönetim kurulu kararıyla başvuruda bulunacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen geceye katılan Osman Aşkın Bak, kendisinin de amatör spor kulüplerinde yetişen bir isim olduğunu belirterek sözlerine başladı.

"MAHALLEDE SPOR KULÜBÜ VARSA O SOKAKTA BAŞKALARI YER BULAMAZ"

Amatör spor kulüplerinin, bölgedeki aileler için çok önemli olduğunun altını çizen Bakan Bak, "Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü yaşıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptıkları ortada. Eski bir sporcu olması amatör kulüpler için çok büyük avantaj. Kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde amatör spor kulüplerini tek tek ziyaret etti. Amatör spor kulüplerine saha yapan ilk kişi kendisidir. O zaman ben de yanındaydım. Amatör spor kulüplerinin başkanları ve antrenörleri kahramandır. Mahallenin abisidir, sokakların sahibidir. Siz olmazsanız sokaklarda başkaları olur. Sizler sokaklara, sahalara, çocuklara sahip çıkarsınız. Bir mahallede spor kulübü varsa, o sokakta başkaları yer bulamaz." ifadelerini kullandı.

"EN MODERN TESİSLER TÜRKİYE'DE YAPILIYOR"

Amatör spor kulüpleri ailesinin çok büyük olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Bu ailenin içinden cumhurbaşkanı çıktı. Recep Tayyip Erdoğan, bu ailenin yetiştirdiği bir liderdir. Eyüp Stadı'nda da oynadı, Vefa Stadı'nda da oynadı, Kartal'da da oynadı, Silivri'de de oynadı. İstanbul amatör kümesinin çamurunu, toprağını, tozunu gördü. İETT kaptanı olarak amatör kümede şampiyonluk yaşadı. İşte bu ruh İstanbul Amatör Küme'den çıkmıştır. Kendisi 'Bulduğunuz her yere spor salonu yapacaksınız, saha yapacaksınız.' talimatı vermiştir. En modern tesisler Türkiye'de yapılıyor. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek az." diye konuştu.

"AMATÖR SPORLARIN GELİŞMESİNİ İSTİYORUZ"

İstanbul'da amatör kulüpler için 40 saha yapacaklarını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu sahaların teslimlerinin başladığını dile getirdi.

Okullarda 4 bin spor kulübünün kurulduğuna dikkati çeken Bakan Bak, şunları söyledi:

"Okul kulüplerinin malzemelerini aldık, destek verdik. Amatör sporun gelişmesini istiyoruz. İstanbul'un sokaklarını hep beraber şenlendireceğiz, bunu hep beraber başaracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu parayı çocuklarımız için harcamaya devam edeceğiz. Bu para 2025-2026 için. 2026-2027 sezonu için de kasım ayında bir 180 milyon lira daha vereceğiz. Ayrıca diğer branşlardaki kulüplerimiz için de yine destek vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Hizmet edeceğiz ve hizmete devam edeceğiz. 2027 Avrupa Oyunları, İstanbul'da yapılacak. Formula 1, 2027'den itibaren 5 yıl boyunca İstanbul'da yapılacak. Bunun yanında buradaki her bir kulübümüzden 5 sporcumuzu A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya'yla yapacağı hazırlık maçına davet edeceğiz."

