Hull City sessiz ilerliyor

ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere ChampionshipLigde bu sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmada da 4'er gol atılmasına rağmen dünkü mücadele golsüz sona erdi. Karşılaşmanın rövanşı, pazartesi günü Millwall'ın sahasında oynanacak. Bu turu geçen ekip, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'ndaki finalde Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek. Playoff'ta final yarışı veren diğer iki takım ise ligi 4 ve 5. sıralarda bitiren Southampton ile Middlesbrough… Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e yükselmeyi başarmıştı.

