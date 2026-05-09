Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Matteo Guendouzi: "Önümüzdeki yıl her şeyi yapacağız"
Giriş Tarihi: 9.05.2026 23:42 Son Güncelleme: 9.05.2026 23:45

Fenerbahçe'de Fransız yıldız Matteo Guendouzi, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Guendouzi: "İkinci olduğumuz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kulüpte belki de çok fazla değişik olacak. Başkan, hoca değişecek. Ancak şunu söyleyebilirim ki, Önümüzdeki yıl her şeyi yapacağız. Her şeyimizi vereceğiz. Öncelikle Şampiyonlar Ligi ön elemelerini düşünmemiz lazım. Bu kulüp için çok önemli. Uzun yıllardır Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde olmadığını biliyorum. Eleme maçları çok önemli olacak. O maçlarda da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Fenerbahçe taraftarı çok daha fazlasını hak ediyor. Onlara hak ettiklerini vermek için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

