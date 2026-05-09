Necla Güngör Kıragası'ndan itiraf: "Her ayrılığımız vicdan azabı"

Kariyerine birçok ilki sığdırmış bir kadın Necla Güngör Kıragası… Süper Lig'de görev yapan ilk kadın antrenör, Türkiye'nin ilk kadın milli teknik direktörü ve bu görevde 50 maç barajını geride bırakan ilk isim olması akla ilk gelenleri. Bugün anne Necla Güngör Kıragası'nı ve 10 yaşındaki oğlu Ali'yi konuk ediyoruz. Bu kez az futbol, bolca anneliği konuştuk.

Anne kelimesi sizin için ne ifade ediyor?

Annem söz konusuysa müthiş bir güven ortamı. Kendim anne olduktan sonra da ömür boyu vicdan azabı. Ona yetemeyeceğim mi, eksik mi kalıyorum hissi..

'Çocuk da yaparım, kariyer de' derken en çok zorlandığınız şeyler neler oldu?

Biz kadınların işi o kadar zor ki. Güzel bir kariyer inşa etmeye çalışıyorsunuz ama doğanız gereği anne de olmak istiyorsunuz -ki olmak istemeyenlere de büyük saygım var- olduktan sonra hem kariyer hem çocuk, toplumsal normların bize direttiği bazı kurallar ve kadının görevi gibi addedilen bazı şeyleri de devam ettirebilmek çok büyük bir yorgunluk. Annelik tarafına gelince öğrendiğiniz, keşfettiğiniz, dünyaya getirdiğiniz o canlının iyi bir birey olması için mücadeleye girdiğiniz anlar çok keyifli. Ama enerjinizden feda ediyorsunuz. Kariyerinizde daha hızlı gideceğiniz yerlerde bir duraklıyorsunuz. Kendi açımdan şanslıyım. Çünkü annem ve babam hayatta. Ali doğduktan sonra 2.5 aylıkken onu bırakıp kampa gitmek durumunda kaldım. Sonraki süreçte Ali sürekli benimle kamplardaydı. Anneanne ve dedenin yanında çok anlayışlı, muhteşem bir babamız var. Birlikte kolektif bir şekilde çocuğu büyütüyoruz.