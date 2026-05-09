Okan Buruk, Süper Lig’deki yerli serisini sürdürdü!

Giriş Tarihi: 9.05.2026 22:46

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Süper Lig'de yerli teknik adamların şampiyon olma serisi devam etti. Galatasaray'da Okan Buruk, üst üste dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 4-2 kazandı. Galatasaray, böylece en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Ligde 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan seride üst üste 18 kez Türk teknik adamlar mutlu sona ulaştı. Bu sezon Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın ipi önde göğüslemesiyle Süper Lig'de 18 sezondur süregelen Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 19'a çıktı.

Süper Lig'de 67. sezonda 33. kez Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı.

SON 19 SEZONDA EN ÇOK ŞAMPİYONLUK OKAN BURUK'UN

Yerli teknik adamların damga vurduğu son 19 sezonda en çok şampiyonluk sevincini Galatasaray'ın başında Okan Buruk yaşadı.

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray ile 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 4 kez mutlu sona taşıdı.

Teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini 2019-2020 sezonunda İstanbul Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, son 3 sezonda ise Galatasaray'ın şampiyonluklarına katkı sağladı. Bu sezon da şampiyonluğu garantileyen Buruk, toplam kupa sayısını 5'e çıkartarak Terim'i geride bıraktı.

Son 19 sezonda Şenol Güneş iki kez şampiyon olan takımın başında yer alırken; Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı birer kez çalıştırdıkları takımları şampiyon yaptı.

SON YABANCI TEKNİK DİREKTÖR ZICO

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 19 sezonda Galatasaray 10, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.

Süper Lig'de son 19 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

2007-08 Galatasaray Cevat Güler Türkiye
2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye
2009-10 Bursaspor Ertuğrul Sağlam Türkiye
2010-11 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye
2011-12 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2012-13 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2013-14 Fenerbahçe Ersun Yanal Türkiye
2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye
2015-16 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
2016-17 Beşiktaş Şenol Güneş Türkiye
2017-18 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2019-20 İstanbul Başakşehir Okan Buruk Türkiye
2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye
2021-22 Trabzonspor Abdullah Avcı Türkiye
2022-23 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
2023-24 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye
2025-26 Galatasaray Okan Buruk Türkiye

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
