Şampiyon Galatasaray’da Victor Osimhen’den 22. gol sevinci!

Giriş Tarihi: 9.05.2026 22:40

Antalyaspor maçında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Victor Osimhen, bu sezon 22. kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol kaydetti. Müsabakanın 66. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-2'ye getirdi. Maçın 88. dakikasında yine sahneye çıkan Nijeryalı futbolcu, takımını 3-2 öne geçiren golü attı.

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki 15. golünü kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde de 7 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını 22'ye çıkardı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen 90+2. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.
