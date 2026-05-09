Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Mardin 1969 Spor, 1. Lig'e yükseldi! Muş Spor finalde mağlup
Giriş Tarihi: 9.05.2026 16:40 Son Güncelleme: 9.05.2026 19:04

TFF 2. Lig play-off finalinde Mardin 1969 Spor ile Muş Spor karşı karşıya geldi. Mardin 1969 Spor, Muş Spor karşısında 2-1 kazandı ve 1. Lig’e yükselen üçüncü takım oldu.

Mardin 1969 Spor, TFF 2. Lig play-off finalinde Muş Spor ile kozlarını paylaştı. Dev final Diyarbakır Stadyumu'nda oynandı.

Kritik müsabakada Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ile Mustafa Savranlar üstlendi.

VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Mehmet Kısal ile Ali Yılmaz görev aldı.

Mardin 1969 Spor, Muş Spor karşısında 2-1'lik skorla galip geldi.

Mardin 1969 Spor'un gollerini 24. dakikada Mertan Caner Öztürk ile 61. dakikada Miraç Acer kaydetti. Muş Spor'da fileleri 72. dakikada Bilal Budak havalandırdı.

Bu sonucun ardından Mardin 1969 Spor, 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

Mardin 1969 Spor - Muş Spor: 2-1

Goller: 24' Mertan Caner Öztürk, 61' Miraç Acer, 72' Bilal Budak

İLK 11'LER

Mardin 1969 Spor: Ömer Kahveci, Miraç Acer, Mustafa Şengül, Yalçın Kılınç, Nafican Yardımcı, Abdullah Aydın, Barış Sağır, Bünyamin Balat, Ahmet Ülük, Mert Miraç Altıntaş, Mertan Caner Öztürk.

Muş Spor: Yüksel Egemen Yaylı, Yusuf Yıldırım, Erkam Reşmen, Muhammet Fatih Yıldırım, İlker Günaslan, Cumali Bişi, Tuğkan Kamışoğlu, Onur Ramazan Toprak, Ersel Asılyürek, Ohawuchi, Seçim Can Koç.

1. Lig'e yükselen diğer takımlar normal sezonda gruplarını şampiyon bitiren Bursaspor ile Batman Petrolspor olmuştu.

2. Lig'den 1. Lig'e yükselecek son takım yarın oynanacak Muğlaspor - Elazığspor finali sonrası netlik kazanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
