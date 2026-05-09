TFF’den Mardin 1969 Spor’a tebrik mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Lig play-off finalinde Muşspor'u 2-1 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"2. Lig Kırmızı Grup play-off finalinde karşılaştığı Muş Spor Kulübü'nü Diyarbakır Stadı'nda oynanan müsabakada 2-1 mağlup eden Mardin 1969 Spor, bu sezon Trendyol 1. Lig'e yükselen üçüncü takım olmuştur. Mardin 1969 Spor, bu galibiyetin ardından normal sezonunu ikincilikle bitirdiği 2. Lig Kırmızı Grup'u play-off birincisi olarak tamamlamış ve Trendyol 1. Lig'de yer alma hakkını elde etmiştir. Başarılarından ötürü Mardin 1969 Spor Başkanı Sayın Rıdvan Aşar'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Mardin 1969 Spor camiasını tebrik eder, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol 1. Lig'de başarılar dileriz."

