Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF'den Mardin 1969 Spor'a tebrik mesajı!
Giriş Tarihi: 9.05.2026 21:07

TFF'den Mardin 1969 Spor'a tebrik mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Mardin 1969 Spor'u tebrik etti.

AA
TFF’den Mardin 1969 Spor’a tebrik mesajı!
  • ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Lig play-off finalinde Muşspor'u 2-1 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"2. Lig Kırmızı Grup play-off finalinde karşılaştığı Muş Spor Kulübü'nü Diyarbakır Stadı'nda oynanan müsabakada 2-1 mağlup eden Mardin 1969 Spor, bu sezon Trendyol 1. Lig'e yükselen üçüncü takım olmuştur. Mardin 1969 Spor, bu galibiyetin ardından normal sezonunu ikincilikle bitirdiği 2. Lig Kırmızı Grup'u play-off birincisi olarak tamamlamış ve Trendyol 1. Lig'de yer alma hakkını elde etmiştir. Başarılarından ötürü Mardin 1969 Spor Başkanı Sayın Rıdvan Aşar'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Mardin 1969 Spor camiasını tebrik eder, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol 1. Lig'de başarılar dileriz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF'den Mardin 1969 Spor'a tebrik mesajı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA