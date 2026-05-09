Trabzon ile Benfica arasında dev pazarlık

Giriş Tarihi: 9.05.2026

Portekiz ekibi, Augusto ve Zubkov’u kadrosuna katmak için harekete geçerken bordo-mavililerin talebi sağ bek Sidny Cabral ve 15 milyon Euro nakit oldu

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'da bu sezon sergiledikleri futbolla dikkatleri çeken Augusto ve Zubkov'a Benfica'nın talip olmasının ardından iki kulüp arasında görüşmeler başladı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da bizzat doğruladığı bu gelişme sonrası, iki kulüp yöneticileri pazarlık masasına oturdu. Portekiz ekibine şartları net bir şekilde ileten bordo- mavililer, Augusto ve Zubkov'a karşılık sağ bek oyuncusu Cabral'ın bonservisini ve artı 15 milyon Euro talep etti. İstenilen rakamı çok bulan Benfica ise maliyeti düşürmek amacıyla Trabzonspor'a farklı futbolcuları da içeren alternatifli bir takas formülü sundu. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması ve bu işin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Bordo-mavili kurmayların özellikle Augusto ile başka takımların da ilgilenmesi nedeniyle pazarlıklarda taviz vermeyen bir görüntü çizdiği öğrenildi.

