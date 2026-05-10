Abdullah Kavukcu: "Şampiyonlar Ligi kupası da gelecek"

Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı takımın Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Park'ta, Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek üst üste 4. şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğun çok önemli olduğunu aktaran Kavukcu, "Her sene zaten yeni bir hedefle sezona başlıyorsunuz. Az önce teknik direktörümüz Okan Buruk'un sözleşmesini sordular. Biz, başkanımla konuştuğumuzda 5'te 5 yapmayı hedeflediğimizi söyledik. Beşinci şampiyonluk için yarın sabahtan itibaren çalışmalara başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da görevini en iyi şekilde yapmayı amaçladığını anlatan Kavukcu, "Galatasaray'da ne Erdenler biter, ne Abdullahlar biter. Bu koltuklar çok önemli. Biz Galatasaray'ın gücüyle bu görevleri yapıyoruz. Galatasaray'ın gücüyle bunları başarabiliyoruz. Bunu da dünyaya kanıtladık. Dünyada şu an inanılmaz bir marka değeri oluşan Galatasaray var. İnşallah Galatasaray, dünyada ilk 10'un içinde olur. Biz oluruz ya da olmayız hiç fark etmez. Çünkü bu görevler gelip geçici görevler. Biz seçiliyoruz, sonra devamında atanmış da olabiliyoruz. Önümüzdeki 5 sene içinde Galatasaray'ın dünyada ilk 10'un içine gireceğine eminim." diye konuştu.

"GALATASARAY BİR GÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI DA GETİRECEK"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sarı-kırmızılı camia için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kavukcu, şöyle devam etti:

"Başkanıma her şey çok yakışıyor. Başkanımın kıymetini ancak bu görevi bıraktığı zaman anlayacağız. Toplum olarak çok çabuk her şeyi tüketebiliyoruz. Bizim gerçekten inanılmaz bir taraftarımız var. İnanılmaz bir ultrAslan taraftar kitlesi var. Burada Liverpool'u ve Juventus'u yendiğimiz maçlar çok önemli müsabakalardı. Fenerbahçe'yi yendiğimiz maç da öyle. Hocamız ve ekibi sağ olsun. Biz de iyi bir aile ortamı sağladık. Bunu yapmasak bugün bu başarı gelmezdi. Başka kulüpler bu sene bizden çok daha büyük bütçelerle para harcadılar ama bu başarıyı elde edemediler. Biz, Allah'a şükür bunu başardık. Allah izin verirse 5'te 5 yapıp, tarihe geçmek istiyoruz. Galatasaray bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını da getirecek."

Başkan Dursun Özbek'in 16 veya 23 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulda tek aday olmasına da değinen Kavukcu, "İnşallah o seçimden sonra başkanım devam etmiş olacak. Galatasaray'da hiçbir zaman hedefler bitmez. Bana 'Dünyadaki hangi kulübü örnek aldınız?' diye soruyorlar. Galatasaray, hiç kimseyi örnek almadı. Galatasaray, liseden doğan, dünyada böyle bir örneği olmayan bir kulüp. Galatasaray'ın hiçbir zaman hedefi bitmez. Galatasaray'ın hedefi ilk 10'un içinde olmak. Beşinci yıl daha zor olacak. Hep beraber olursak bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok. Galatasaray, bir gün Şampiyonlar Ligi kupasını getirecek. Buna inanıyorum. Galatasaray nasıl daha önce UEFA Kupası'nı getirdiyse Şampiyonlar Ligi kupasını da getirecek. Çünkü bizim inanılmaz bir taraftar kitlemiz var." diyerek sözlerini tamamladı.