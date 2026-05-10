Amedspor, Süper Lig’e yükselmeyi kutladı!

Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda düzenlenen "Kupa Töreni ve Şampiyonluk Kutlaması" programına kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular takım otobüsüyle geldi.

Kulüp yöneticileri, teknik ekip ve futbolcular, kırmızı halıda yürüyerek alana girdi.

Havai fişek ve ışık gösterileri yapılan etkinlikte, sanatçılar sahne aldı.

Alanı dolduran taraftarlar ve vatandaşlar, takımın şampiyonluğunu kutladı.

Törende konuşan Kulüp Başkanı Nahit Eren, 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'u tebrik ederek, takıma başarılar diledi.

Mardin 1969 Spor'un da en kısa sürede Süper Lig'e yükselmesini ve birlikte futbol oynamayı dileyen Eren, "Amedspor olarak büyük bir şey başardık, sizlerin sayesinde kazandık. Birlikte üzüldük, birlikte öfkelendik, birlikte yürüdük ve bugün bu kupayı bu kente getirdik. Asla inancımızı yitirmedik, sizlere güvendik. Gittiğimiz her yerde bizimleydiniz." dedi.

Amedspor'un şampiyonluğunu kutlayan ve kutlamayan herkese teşekkür ettiğini dile getiren Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lakin şunu da herkes bilmeli, bu gereksiz korkularınızdan, kaygılarınızdan vazgeçin. Bu coşku o lige bir renk getiriyor, lige bir güzellik katacak. Amedspor'un dili, rengi, kimliği ve kültürü barıştan, hoşgörüden, kardeşlikten ve dostluktan yanadır. Birlikte başardık, birlikte kazandık. Öncelikle bu başarının mimarı olan futbolcularımızı kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Teknik heyetimizi kutluyorum. Sadece son karşılaşmadaki bizim çocukları değil, aynı zamanda Mehmet hocayı, Mesut hocayı, Sinan hocayı da ekiplerini de katkılarından dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Amedspor'un, yıllardır cefasını çeken emekçilerine, çalışanlarına, taraftarlarına da teşekkür ediyorum."

Kulübün Asbaşkanı Şeyda Arslantaş da Amedspor'un başarısının en büyük mimarının taraftarlar olduğunu belirtti.

Arslantaş, "Bu kutlama, sadece A takımımızın başarısını değil, aynı zamanda kulüp bünyesinde bulunan kadın futbol takımımızın, engelsiz basketbol takımımızın ve altyapı takımlarımızın başarısı için kutlama alanına, şölen havasına dönüşen bir kutlama. Amedspor olarak farkımız her zaman görüldü, bundan sonra da görülmeye devam edecek. Kadınların spor alanlarında, yönetim mekanizmalarında, karar mekanizmalarında bulunmaları için her zaman mücadele edeceğiz." diye konuştu.