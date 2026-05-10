Aşkla veda

2022'de kapısından içeri girdiği Galatasaray
'a 1 sezon sonra bonservisiyle katılan Mauro İcardi
, dün Aslantepe'de son maçına çıktı. RAMS Park'ta son asistini Antalyaspor karşısında yaparken 2023'te yine aynı rakip önünde taraftarına 'Aşkın Olayım'
şarkısıyla veda etti. Sözleşmesi bitecek Arjantinli yıldıza sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük sevgi gösterisinde bulundu, İcardi
de duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. İki şampiyonlukta başrol oynayan 33 yaşındaki futbolcu, Aslan'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin rekorunu geçerek kulüp tarihinin 72 golle "en skorer yabancı futbolcusu" ünvanını almıştı. 4 yıllık Galatasaray kariyerinde ağları 77 kez havalandırırken 25 de asiste imza attı.