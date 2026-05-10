Giriş Tarihi: 11.05.2026 00:04 Son Güncelleme: 11.05.2026 00:06

Barcelona, Real Madrid’i devirdi! LaLiga'da şampiyon oldu

LaLiga’nın 35. haftasında Real Madrid’i 2-0 mağlup eden Barcelona şampiyonluğunu garantiledi.

Barcelona, LaLiga'nın 35. haftasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Barcelona, Real Madrid karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Barcelona'nın gollerini 9. dakikada Marcus Rashford ile 18. dakikada Dani Olmo kaydetti.

Bu sonucun ardından Barcelona puanını 91'e yükseltti. Real Madrid ise 77 puanda kaldı.

LaLiga'da bitime 3 hafta kala Barcelona şampiyonluğunu ilan etti.

Barcelona, LaLiga tarihinde ilk kez bir El Clasico maçıyla birlikte şampiyonluğu garantiledi.

Barcelona, LaLiga'da toplamda 29 kez şampiyon oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
