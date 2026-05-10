Barcelona, Real Madrid’i devirdi! LaLiga’da şampiyon oldu

Barcelona, LaLiga'nın 35. haftasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Barcelona, Real Madrid karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Barcelona'nın gollerini 9. dakikada Marcus Rashford ile 18. dakikada Dani Olmo kaydetti.
Bu sonucun ardından Barcelona puanını 91'e yükseltti. Real Madrid ise 77 puanda kaldı.
LaLiga'da bitime 3 hafta kala Barcelona şampiyonluğunu ilan etti.
Barcelona, LaLiga tarihinde ilk kez bir El Clasico maçıyla birlikte şampiyonluğu garantiledi.
Barcelona, LaLiga'da toplamda 29 kez şampiyon oldu.