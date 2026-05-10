CANLI | 2. Lig play-off finalinde Muğlaspor – Elazığspor maçı! 1. Lig için son bilet

Muğlaspor, 2. Lig play-off finalinde Elazığspor ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik maçta Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Murat Şener üstlenecek.

VAR'da Bülent Birincioğlu, AVAR'da ise Samet Çavuş ile Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.

Muğlaspor – Elazığspor finali saat 19.00'da başlayacak.

1. LİG'E YÜKSELEN 3 TAKIM BELLİ OLDU

2. Lig'den 1. Lig'e yükselen 3 takım daha önce netlik kazanmıştı.

Gruplarını şampiyon tamamlayan Bursaspor ile Batman Petrolspor, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

Öte yandan bir diğer play-off finalinde Muş Spor engeline takılmayan Mardin 1969 Spor da 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

