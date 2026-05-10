Dört dörtlük şampiyon!

64 KERE MAŞALLAH
Bu sezon elde ettiği Süper Lig zaferleriyle müzesindeki kupa sayısını 64 yapan G.Saray, dünyanın en çok şampiyon olan takımları listesinde seviye atladı. 1 sıra yukarı tırmanan Cimbom, Belçika ekibi Anderlecht ile birlikte 17'nciliği paylaştı. Böylece ilk 20'ye girebilen tek Türk kulübü olan Galatasaray; 26 Süper Lig, 19 Türkiye Kupası, 17 TFF Süper Kupa, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğuyla bu listeye girmeye hak kazandı. Cimbom, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye 7, Beşiktaş'a 10, Trabzonspor'a 19 şampiyonluk farkı attı.
5 YILDIZDAN 4'LÜ ŞAMPİYONLUK!
OKAN Buruk dışında futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Mauro İcardi de üst üste 4 şampiyonluk gördü.
ÖZBEK REKORA KOŞUYOR
Başkan Dursun Özbek, koleksiyonunu (4 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa) 9'a çıkardı. Efsane başkan Faruk Süren'i şampiyonluk sayısında yakalayan Özbek, 23 Mayıs'taki seçimde tekrar adaylığını koydu. Özbek, Mayıs 2028'e kadar devam ederse, Ali Sami Yen'in ardından kulüpte en uzun süre başkanlık yapmış isim olarak tarihe geçecek.
ASLAN'DAN EZELI FARK
G.SARAY, Süper Lig'de 26. kez mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp 26 şampiyonluk, 19 Türkiye Kupası, 17 Süper Kupa, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa ile birlikte müzesindeki kupa sayısını 64'e çıkardı. 5 yıldıza sahip tek takım olan Galatasaray ezeli rakiplerini sollamaya devam ederken, Beşiktaş 37, Fenerbahçe 36 ve Trabzonspor 26 kupayla rekabette yerini aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUTLAMA
Şampiyonluğa ulaşan G.Saray'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutladı... Sarı-kırmızılı kulübün 26. zaferi için mesaj paylaşan Erdoğan, "Üst üste 4. kez Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ı; futbolcularıyla, teknik ekibiyle, yönetimiyle ve taraftarıyla tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadeleri ile sarı-kırmızılı camiayı tebrik etti...
MAÇ BİTTİ, YENİ HEDEF GELDİ
G.Saray taraftarı bitiş düdüğünün ardından hemen yeni sezonu açtı! Sarı-kırmızılı tribünlerde üzerinde "Hedef 27" yazılı dev bir pankart dalgalandı.
İŞTE 26 ŞAMPİYONLUK
SEZON........TEKNİK DİREKTÖR
1961-62......Gündüz Kılıç
1962-63......Gündüz Kılıç
1968-69......Toma Kaleperovic
1970-71......Brian Birch
1971-72......Brian Birch
1972-73......Brian Birch
1986-87......Jupp Derwall
1987-88......Mustafa Denizli
1992-93......Karl Heinz Feldkamp
1993-94......Rainer Hollmann
1996-97......Fatih Terim
1997-98......Fatih Terim
1998-99......Fatih Terim
1999-00......Fatih Terim
2001-02......Mircea Lucescu
2005-06......Erik Gerets
2007-08......Cevat Güler
2011-12......Fatih Terim
2012-13......Fatih Terim
2014-15......Hamza Hamzaoğlu
2017-18......Fatih Terim
2018-19......Fatih Terim
2022-23......Okan Buruk
2023-24......Okan Buruk
2024-25......Okan Buruk
2025-26......Okan Buruk