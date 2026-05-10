Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Julian Alvarez için çılgın bonservis talebi!
Giriş Tarihi: 10.05.2026 19:26

Atletico Madrid’in Julian Alvarez’in bonservisini belirlediği iddia edildi.

LaLiga devlerinden Atletico Madrid'de forma giyen Julian Alvarez, çok sayıda kulübün radarında bulunuyor.

Transfer döneminde çok sayıda teklif alması beklenen yıldız futbolcu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Cadena SER'in haberine göre; Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in takımdan ayrılmak istediğinin düşünüldüğü kaydedildi.

26 yaşındaki futbolcu için Atletico Madrid'in 100 milyon euronun üzerinde bir bonservis talep ettiği aktarıldı.

Julian Alvarez, kısa süre önce PSG, Arsenal ve Barcelona ile anılmıştı.

26 yaşındaki golcü için şu ana kadar resmi bir teklif gelmediği ifade edildi.

Atletico Madrid'de bu sezon 49 maça çıkan Julian Alvarez, 20 gol attı ve 9 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
