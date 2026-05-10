Julian Alvarez için çılgın bonservis talebi!

26 yaşındaki futbolcu için Atletico Madrid'in 100 milyon euronun üzerinde bir bonservis talep ettiği aktarıldı.

Julian Alvarez, kısa süre önce PSG, Arsenal ve Barcelona ile anılmıştı.

26 yaşındaki golcü için şu ana kadar resmi bir teklif gelmediği ifade edildi.

Atletico Madrid'de bu sezon 49 maça çıkan Julian Alvarez, 20 gol attı ve 9 asist üretti.

