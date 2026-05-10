Mauro Icardi’den şampiyonluk sonrası kızlarına mesaj!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyon olmaları sonrası kızları için bir mesaj yayınladı.

Mauro Icardi kızları ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafa şu notu düştü:

"Her çaba, her düşüş, beni yıkılmış görmek isteyenlerin çok olduğu anlarda her ayağa kalkışım, her şey sizin için.

Bugün, tarih yazmaya devam ederken, kimsenin asla değiştiremeyeceği bir şeyi bilmenizi istiyorum: 'Siz de bu tarihin bir parçasısınız'. Çünkü her şampiyonluğun, her sevincin ve hayatımın her önemli anının arkasında... En büyük gücüm olarak her zaman siz vardınız.

Sizi tüm ruhumla seviyorum. Ve ne olursa olsun, her zaman sizin için olacağım. Her zaman!"

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör