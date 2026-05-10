Nurettin Açıkalın: Yeniden ayağa kalkmak, bu camianın karakterinde vardır!

Açıkalın, alınan sonuçlar sonrasında, taraftarın haklı tepkilerini ve beklentilerini dikkate alarak teknik kadroda değişikliğe gittiklerini dile getirdi.

Kayserispor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuklarını vurgulayan Açıkalın, şöyle devam etti:

"Geçmişte kulübümüzde önemli başarılar yaşamış bir futbol ekolünün temsilcisi olan ve kendi ülkesinde kupalar kazanmış değerli bir teknik adamla yeni bir başlangıç yaparak umudumuzu korumaya çalıştık. Ancak devam eden süreçte yaşananlar kamuoyunun da malumudur. Tüm taraftarlarımız ve kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki bizler görev yaptığımız süre boyunca, Kayserispor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuk. En zor dönemlerde dahi, kulübümüzün yaşadığı derin sorunları büyütüp kaos ortamı oluşturmamaya özen gösterdik. 'Kol kırılır yen içinde kalır' anlayışıyla hareket ederek, birçok sıkıntıyı kamuoyu önünde dillendirmemeyi tercih ettik. Taraftarımızın üzüntüsü, tepkisi ve serzenişi sonuna kadar haklıdır ve başımızın üzerindedir. Ancak aynı zamanda, Kayserispor camiasına ve şahsımıza yönelik, uzun süredir sistematik şekilde sürdürülen haksız ve maksatlı saldırıların da farkında olduğumuzu ifade etmek isterim. Herkes şunu bilmelidir ki takımlar düşebilir, ancak büyük camialar ayakta kalır. Kayserispor, köklü tarihi, güçlü aidiyet duygusu ve büyük taraftarıyla yeniden ayağa kalkacak güce fazlasıyla sahiptir. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle, Kayserispor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır."

Açıkalın, bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek istişarelerin ardından, kulübün geleceğine dair alınacak kararları ve yol haritasını kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaklarını kaydetti.

Kayserispor taraftarından yaşattıkları üzüntü nedeniyle özür dilediklerini anlatan Açıkalın, "Hatalardan ders çıkarmak ve yeniden ayağa kalkmak, bu camianın karakterinde vardır. Kayserispor camiası, sağduyusu, birlikteliği ve vakarından ödün vermeyen duruşuyla bu zor günleri de aşacaktır." ifadelerini kullandı.

