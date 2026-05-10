Osmaniye’de düğünde Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusu yaşandı

Karatepe köyünde davul ve zurna eşliğinde düzenlenen düğüne katılan damadın arkadaşları, yanlarında getirdikleri Galatasaray formalarını giyerek şampiyonluk sevinci yaşadı.

Düğün sırasında damat Ferhat Kaya'ya Galatasaray forması hediye edilirken, Kaya da arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayıp halay çekti. Sarı-kırmızılı marşların çalındığı anlarda davetliler alkışlarla coşkuya ortak oldu.

Merasim, hem düğün kutlaması hem de şampiyonluk heyecanının bir arada yaşandığı renkli görüntülere sahne oldu.